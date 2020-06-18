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أخبار العالم

احتجاج شديد اللهجة.. نص بيان العراق لاستدعاء السفير التركي ببغداد

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:07 م
انتهاكات تركية فى
انتهاكات تركية فى العراق
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ميـــس رضــا
استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في العراق مجددًا اليوم الخميس، وسلّمته مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة داعية إلى الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازيّة، والخروقات المرفوضة، ومطالبة الحكومة التركيّة "أن تستمع إلى صوت الحكمة، وتضع حدًّا لهذه الاعتداءات" ، وكذلك "احتفاظ العراق بحُقُوقه المشروعة في اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها حماية سيادته وسلامة شعبه بما فيها الطلب إلى مجلس الأمن والمنظمات الإقليميّة والدوليّة على النُهُوض بمسؤوليّتها"



واستنكرت الجمهورية العراقية بأشد عبارات الاستنكار والشجب معاودة القوات التركية أمس الأربعاء،  انتهاك حرمة البلاد وسيادتها بقصف ومهاجمة أهداف دخل  حدودها الدولية.


وأكدت الخارجية العراقية رفضها القاطع لهذه الانتهاكات التي تخالِف المواثيق والقوانين الدولية وشددت على ضرورة التزام الجانب التركيّ بإيقاف القصف، وسحب قواته المُعتدِية من الأراضي العراقيّة التي توغّلت فيها أمس ومن أماكن تواجدها في معسكر بعشيقة وغيرها.



كما تؤكد الحُكومة العراقيّة أن تركيا كانت السبب في زيادة اختلال الأمن بالمنطقة الحُدُوديّة المُشترَكة فيما بيننا؛ إذ تسبّبت "مبادرة السلام" التي اعتمدتها مع حزب العمال الكردستانيّ عام ٢٠١٣ بتوطين الكثير من عناصر هذا الحزب التركيّ داخل الأراضي العراقيّة من دون موافقة أو التشاور مع العراق؛ ممّا دعانا إلى الاحتجاج حينها لدى مجلس الأمن.


وكانت الوزارة قد استدعت السفير التركيّ قبل يومين؛ وسلّمته مُذكّرة احتجاج على خُرُوقات سابقة ارتكبها الطيران التركيّ، وبمُقتضى  السياقات الدبلوماسيّة الاحترافيّة يُفترَض على السفير أن يكون قد نقل المُذكّرة إلى حُكُومته، وأبلغها بفحوى الاجتماع. فمَهمّة السفير هي تطوير العلاقات لا العكس، وقد أوضحنا له حُدُود دوره سابقًا وكذلك اليوم.

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