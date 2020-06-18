محمد الكوراني يحذر من تجاهل حل أزمة العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية

حذَّر النائب السكندرى محمد الكورانى عضو مجلس النواب، من تهاون الحكومة فى ايجاد حلول عاجلة لأزمة المبانى والعقارات الآيلة للسقوط على مستوى محافظة الاسكندرية بصفة عامة وداخل مناطق "اللبان والجمرك ومينا البصل والعطارين وكرموز "بصفة خاصة".





وأكد النائب محمد الكورانى فى طلب إحاطة تقدم به الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن وجود بعض المناطق بالمحافظة مثل "اللبان والجمرك ومينا البصل والعطارين وكرموز" بها منازل وعقارات آيلة للسقوط سواء تلك التى يوجد بها سكان أو خالية من المواطنين، متسائلا عن خطة التنمية المحلية ممثلة فى المحافظة فى التعامل مع هذه الكارثة التى تهدد حياة المواطنين ولوقف سيناريو تكرار انهيار العقارات المستمر فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية ومنها محافظة الإسكندرية.





وقال "الكورانى" إن هناك عددًا من المناطق بالمحافظة صدر للعقارات الآيلة للسقوط فيها قرارات إزالة ولكن لم تنفيذها مما يعنى المزيد من الخطر على حياة المواطنين.





وأكد أن هناك العديد من المناطق بالمحافظة أصبحت تشكل خطرا ليس على قاطنيها فقط ولكن على المارة أيضًا.





وطالب النائب محمد الكورانى بتشكيل لجنة لمعاينة جميع المساكن الشعبية الواقعة فى نطاق دائرة اللبان ودائرة مينا البصل والعطارين وكرموز وعمل تقرير فنى بما تحتاجه من صيانة حيث أن أغلب هذه المساكن تهالكت ومن الممكن أن تنهار وتسبب خطرا على أرواح قاطنيها فى أى وقت وإدراج ما يصلح منها فى خطة تطوير العشوائيات التى تقوم بها الدولة خلال الوقت الحالى، للحفاظ على حياة المواطنين مطالبا من الحكومة توفير وحدات سكنية بديلة بدلا من الوحدات التى داخل عقاراتهم الآيلة للسقوط.