شاهد.. محمد لطفي يستعيد أيام الشباب داخل حلبة الملاكمة









استعاد الفنان محمد لطفى ذكرياته مع رياضة الملاكمة وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"





وشارك محمد لطفي متابعيه بصورة نادرة له من مرحلة المراهقة خلال مباراة ملاكمة، وعلق عليها "انا فاكر الكلام الي كان بيقلهولي الكابتن سيد متهاجمش الواد ده مندفع وهو جاي خد فنت وقابله هو هيوفع نفسه وفعلًا كسبت بالقاضية بطوله القاهره"





يعرف عن الفنان محمد لطفي عشقه لرياضة الملاكمة والتي يمارسها منذ طفولته وكانت سببا في اختيار المخرج خيري بشارة له للمشاركة في فيلم "كابوريا" مع أحمد زكي والذي يعد بوابة دخوله للفن.





وشارك محمد لطفى مؤخرا خلال السباق الرمضاني المنقضي في بطولة مسلسل "سلطانة المعز"، وهو ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي.





المسلسل بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، وتهاني راشد، وحسن حسني، ومحمد شاهين، وطاهرة، ودينا، ومحمد لطفي، ومحمود البزاوي، ووليد فواز، ومي الغيطي، وأحمد ماجد، وكريم الأبنودي، ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا، وتأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.















