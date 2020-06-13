محمد لطفي يستعيد ذكريات طفولته وشبابه بهذه الصور.. شاهد

حرص الفنان محمد لطفي على استعادة ذكريات طفولته وشبابه وشارك جمهوره مجموعة من الصور له عبر "إنستجرام".





وعلق محمد لطفي على الصور قائلا: "زمان وأنا صغير كنت بحلم أبقى كبير".





وكان الفنان محمد لطفى استعاد ذكرياته مع رياضة الملاكمة، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشر محمد لطفى صورة له على متن الطائرة وعلق: "منتخب مصر للملاكمة عام ١٩٨٦ عميد توفيق مظهر مصطفى القليني جلال الجندي محمد لطفي".





وشارك محمد لطفى مؤخرا في بطولة مسلسل "سلطانة المعز"، وهو ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي.





المسلسل بطولة غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، وتهاني راشد، وحسن حسني، ومحمد شاهين، وطاهرة، ودينا، ومحمد لطفي، ومحمود البزاوي، ووليد فواز، ومي الغيطي، وأحمد ماجد، وكريم الأبنودي، ورنا رئيس، ومدير التصوير هيثم زانيتا، وتأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.