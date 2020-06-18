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اقتصاد

المالية : 115 ميار جنيه لدعم التموين و الخبز بالموازنة الجديدة

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:24 م
وزير المالية
وزير المالية
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محمد يحيي
أكد  الدكتور محمد معيط، وزير المالية،  أن مـخصصات بـرامـج الـدعـم السـلعي بـلغت 115.1 مـليار جـنيه  بالموازنة الجديدة.

أوضح وزير المالية في تصريحات له اليوم، أن دعم السلع التموينية والخبز بالموازنة بلغ 84.5 مليار جنيه و المواد البترولية بـ28.2 مليار جنيه بتخفيض حجمه 24.8 مليار جنيه عن العام المالي الجاري.
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كما أنه تم دعم نقل الركاب بالموازنة بـ3.4 مليار جنيه من بينها 1.8 مليار جنيه لنـــقل الـــركـــاب بـــالـــقاهـــرة والإســـكندريـــة.

و تم اعتماد 1.6 مــــليار جــــنيه لــــدعــــم اشــــتراكــــات الــــطلبة عــــلى خــــطوط الــــسكة الحــــديــــد، ومــــترو الأنــــفاق، ودعــــم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد.


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