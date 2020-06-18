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أخبار البلد

الرئيس السيسي يوجه بتعظيم البعد البيئي في تصميمات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:28 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من كبار مسئولي الهيئة

 وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ،إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الحي الحكومي، والذي يضم مجمعات المؤسسات ومقار الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ.

وقد وجه  الرئيس في هذا الإطار بالاهتمام بعنصر التشغيل والصيانة بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وذلك بإنشاء آلية توفر الشق الفني والمالي لضمان استدامة وكفاءة استخدام المنشآت الحكومية بالعاصمة الإدارية.

كما وجه  الرئيس بتعظيم البعد البيئي في تصميمات ومخططات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية وذلك بالتوسع في المساحات الخضراء، لتوفير حياة بيئية وصحية أفضل للمواطنين، فضلًا عن إضفاء طابع التنسيق الحضاري للدولة المصرية الجديدة.
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