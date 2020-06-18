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فن

إيمان الشميطي تخسر جزءا كبيرا من وزنها.. نجمة آرابز جوت تالنت تفاجئ الجميع

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:08 م
ايمان الشميطي
ايمان الشميطي
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سعيد فراج
نشرت المطربة المغربية إيمان الشميطي - نجمة الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها بشكل فاجأ الجميع. 

وظهرت إيمان الشميطي، في الصور بعدما فقدت جزءا كبيرا من وزنها وأصبحت أكثر نحافة عن ذي قبل، وبالتالي تغيرت ملامحها لحد كبير، فاجأت به محبيها وجمهورها على انستجرام، الذين تسائلوا عن كيفية فقدان هذا الوزن الكبير ووصولها لمرحلة الرشاقة. 

من جهة أخرى، طرحت إيمان الشميطي أغنية «ما مل قلبك» باللهجة الخليجية، من كلمات منصور الشادي، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع هشام السكران.

وحققت الشميطي نجاحًا كبيرًا في أول أعمالها الفنية بأغنية «ما مل قلبك»، التي وصلت نسبة مشاهداتها إلى 43 مليونا و566 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا على "يوتيوب"، يوم 3 يونيو الماضي.

يُذكر أن إيمان الشميطي، قدمت العديد من الأغاني المصرية الشهيرة في شكل "Cover" إضافة لأغنيتها "يا حضن لما يساع" والتي وجهت من خلالها رسالة للأم، ظهرت ياسمين الخطيب في الصورة مع والدتها بالصورة، ولاحظ متابعوها الشبه الكبير الذي يجمع بينهما، وكأن الابنة صورة طبق الأصل من الأم.

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