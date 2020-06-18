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منوعات

شاهد.. سمر يسرى بـ إطلالة صيفية على إنستجرام

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:03 م
سمر يسري
سمر يسري
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محمد بدران

نشرت الإعلامية سمر يسرى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت سمر يسرى، بإطلالة صيفية ترتدى بدى كت باللون الابيض، وعلقت على الصورة قائلة "كل يوم هو بداية جديدة. خذ نفسًا عميقًا وابتسم وابدأ مرة أخرى"

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سمر يسرى فى المكياج على الألوان التى تبرز ملامحها وأنوثتها، كما ظهرت بخصلات الشعر البني الكيرلي فهي تميل إلى الشعر الكيرلي وتفضل الظهور به،

يذكر أن سمر يسرى تقدم برنامج حفلة 11" عبر قناة on e، والذي تستضيف فيه نجوم الفن والإعلام.

ويذاع البرنامج الساعة 11 مساء، ويستمر حتى 12.30 من منتصف الليل، يومى الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

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