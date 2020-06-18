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أخبار العالم

إصابات كورونا في بريطانيا تتجاوز الـ 300 ألف حالة

الخميس 18/يونيو/2020 - 05:47 م
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في بريطانيا تتجاوز الـ 300 ألف حالة
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، عن تجاوز حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، الـ300 ألف حالة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سجلت السلطات الصحية، 1218 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما سجلت الخدمات الصحية في بريطانيا، 135 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد إلى 42288 حالة وفاة.

وذكرت الصحيفة أن الإحصائيات اليومية والأسبوعية تعكس أن تفشي كورونا ما زال مستمرا في التلاشي في المناطق التي تتزايد فيها العدوى.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل في قائمة الدول التي تحتوي على عدد كبير من وفيات كورونا، كما تحتل المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات.
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