رمضان عبد المعز: 6 كلمات من يقولها يدخل الجنة وإن زنا أو سرق بشرط

قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ، مستشهدا بحديث عن أبى ذر الغفارى رضى الله عنه أنه قال : " أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبٌ أبيضُ ، وهو نائمٌ ، ثم أتيْتُه وقد استيقَظَ ، فقال : ما مِن عبدٍ قال : لا إلهَ إلا اللهُ ، ثم ماتَ على ذلك إلا دخَلَ الجنةَ . قلتُ : وإن زنى وإن سَرَقَ ؟ قال : وإن زنى وإن سَرَقَ . قلتُ : وإن زنى وإن سَرَقَ ؟ قال: وإن زنى وإن سَرَقَ . قلتُ : وإن زنى وإن سَرَقَ ؟ قال : وإن زنى وإن سَرَقَ على رَغْمِ أنفِ أبي ذرٍّ . وكان أبو ذرٍّ إذا حدَّثَ بهذا قال : وإن رَغِمَ أنفُ أبي ذرٍّ " .





وأوضح عبدالمعز، خلال لقائه على فضائية دي ام سي، ان من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن القرآن الكريم أشار إلى التوبة، مشيرًا إلى أن الأمر ليس استسهال في الدين لكن الأهم هو التوبة.





وأضاف: نحن لا نتقول على الله ، الخمر أم الخبائث وباب التوبة مفتوح رغم أنف الجميع قال تعالى" قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن".





وأوضاف الداعية الإسلامي، أن كثرة الذنوب من أمراض القلوب ، التى تصيب الإنسان، وعلاجها هو التوبة والاستغفار المتكرر من قبل المسلم حتى لا يموت قلبه، مشيرًا إلى أن قراءة القرآن الكريم تعمر القلوب وتزيل الذنوب، وتابع: "القلب اللى مفهوش قرآن زى البيت الخربان والقلب اللى مليان قرآن زى البيت العمران".





وأضاف "عبد المعز"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، أنه يجب على الجميع إصلاح وتطهير قلوبهم بشكل مستمر، من خلال حملات توبة واستغفار لرب العالمين.





وواصل:"لابد أن يكون الإنسان لسانه رطب بذكر الله سبحانه وتعالى".





وتلى الداعية الإسلامى، قوله تعالى: "كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ"، موضحًا أن الران يعم القلب بسبب كثرة الذنوب حتى وأن كانت صغيرة.





وتابع:"أن الموت ملهوش رهبة عند الناس"، مشددًا على أن التوبة والذكر والاستغفار يطهر قلوب البشر.



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