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فيديو جراف

فيديوجراف.. ملامح الموازنة العامة لمصر للعام المالي الجديد

السبت 20/يونيو/2020 - 01:00 م
الموازنة العامة للدولة
الموازنة العامة للدولة
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منار شعبان
أعلن الـدكـتور محـمد معيط، وزيـر المالـية، أن موازنة الـعام المالي الجـديـد ٢٠٢٠/٢٠٢١، الـتى أقـــرها مجلس النواب، تـــبلغ ٢,٢ تريليون جنيه منها ١,٧ مـــليار جـــنيه للمصروفات بزيادة ١٣٨,٦ مليار جــــنيه عــــن موازنة العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠.

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وأشــار وزير المالية إلــى أن المــوازنــة الجــديــدة شهــدت زيــادة غــير مســبوقــة فــى اعــتمادات الأدويــة وبعض القطاعات الاخرى.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن ملامح الموازنة العامةمن خلال الفيديوجراف التالي.
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