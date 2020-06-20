فيديوجراف.. ملامح الموازنة العامة لمصر للعام المالي الجديد

أعلن الـدكـتور محـمد معيط، وزيـر المالـية، أن موازنة الـعام المالي الجـديـد ٢٠٢٠/٢٠٢١، الـتى أقـــرها مجلس النواب، تـــبلغ ٢,٢ تريليون جنيه منها ١,٧ مـــليار جـــنيه للمصروفات بزيادة ١٣٨,٦ مليار جــــنيه عــــن موازنة العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠.
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وأشــار وزير المالية إلــى أن المــوازنــة الجــديــدة شهــدت زيــادة غــير مســبوقــة فــى اعــتمادات الأدويــة وبعض القطاعات الاخرى.
ونستعرض المزيد من التفاصيل عن ملامح الموازنة العامةمن خلال الفيديوجراف التالي.