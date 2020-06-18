المصريين الأحرار يُشيد بجهود الدولة لإعادة المحتجزين من ليبيا

أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل بجهود الدولة المصرية وعلي رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة المصريين المحتجزين بليبيا.





وقال الدكتور عصام خليل ، إن القيادة السياسية لاتغفل طرف عين عن مصالح وحماية أبناء الوطن أينما كانوا، كرامة المصريين خط أحمر يقف حافظ لها رئيسًا مخلص ومؤسسات عظيمة صقورا ساهرة وجيش باسل وشرطة آبيه.





وألمح إلي أن الشعب الليبي الأصيل مشكورا في نبذ التصرف الخارج و التجاوز السافر من قلة موتوره ولن يسمح أحد المساس بالعلاقات المصرية الليبية الشقيقة من الجانبين.





وشدد علي ان مصر ومؤسساتها الوطنية تقف صخرة صلده لن ينال منها غادر لتحمي أبنائها وارضها وتحقيق استقرارها.





ومن جهته قال حازم هلال أمين شئون المصريين في الخارج بالمصريين الأحرار، إن الدولة أخذت على عاتقها عودة أبنائها العالقين في عدد من الدول خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وأن حزب المصريين الأحرار له الشرف في التنسيق مع عدد من الجهات والشركات لعودة عدد من العالقين من دول مختلفة ، وهذا دور واجب علينا جميعا في مساعدة الدولة التي بالحق لاتهدأ ولايغمض لها جفن من أجل حماية أبناءها وتقديم الرعاية للقريب والبعيد منهم .