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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 19 - 6 - 2020

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:04 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة مدعومة بارتفاعه في الأسواق العالمية، وسط متابعة الأسواق لمستجدات فيروس (كورونا) المستجد، بعد زيادة سريعة للإصابات في الصين والولايات المتحدة، وقبيل إعلان بيانات اقتصادية.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف، في تصريحات اليوم، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 3 جنيهات ليسجل عيار 24 نحو 888 جنيها، وسجل عيار 21 نحو 777 جنيها، وعيار 18 نحو 666 جنيها، وسعر جنيه الذهب نحو 6216 جنيها، بارتفاع بلغ 24 جنيها.

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عالميا.. صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.21% إلى 1739.20 دولار للأوقية، وأضاف سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 0.22% إلى 1730.75 دولار للأوقية.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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