ارتفاع إصابات كورونا في الوادي الجديد لـ 176 حالة

، إن المحافظة سجلت 8 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بمراكز الخارجة والداخلة وبلاط ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 176 حالة .

وشدد المحافظ على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى.

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وقال انه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التى تظهر عليها الأعراض، بالإضافة الى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة فى المنازل لمدة 14 يوما ً لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم إنتشاره ، بجانب الرش الوقائى المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.









وأضاف انه تم تعافى ٧٩ مصابا حتى الآن وسلبية التحاليل لعدد ٣٧١ مواطنا، بجانب الإلتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى ،مشددا على ضرورة الإلتزام بمواعيد الحظر، بالاضافة إلى ضرورة الإلتزام بارتداء الكمامة فى حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.