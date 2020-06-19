بلح البحر.. تعرف على فوائده الجنسية والصحية

يعد بلح البحر، هو أحد أنواع محار البحر الغني بالعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل الفيتامينات B، C، الفولات والحديد والفوسفور والمنجنيز والسيلينيوم والزنك.

أكد الدكتور أحمد صبرى أن تناول بلح البحر، يساعد المتزوجين على حياة سعيدة لأنه يعد من قائمة الأطعمة ذات الفوائد الجنسية، لاحتوائه على ‏بروتين خال من الدهون، مما يمد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء وظيفته الجنسية بفعالية كبيرة.





ومن فوائد تناول بلح البحر: