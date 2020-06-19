لحماية الحياة البحرية.. وزارة البيئة تنظم حملة نظافة موسعة تحت الماء بالبحر الأحمر.. صور

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تدشين حملة نظافة موسعة تحت الماء لقاع البحر الأحمر من خلال محميات البحر الاحمر بالتعاون مع محافظة البحر الاحمر وغرفة الغوص والأنشطة البحرية بالإضافة الى جمعية هيبكا و ذلك فى الفترة من 19 الى 29 يونيو الجارى، وذلك فى إطار مبادرة وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية اتحضر للاخضر.



