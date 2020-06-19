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أخبار البلد

لحماية الحياة البحرية.. وزارة البيئة تنظم حملة نظافة موسعة تحت الماء بالبحر الأحمر.. صور

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:10 م
البحر الاحمر
البحر الاحمر
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حنان توفيق
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تدشين حملة نظافة موسعة تحت الماء لقاع البحر الأحمر من خلال محميات البحر الاحمر بالتعاون مع محافظة البحر الاحمر وغرفة  الغوص والأنشطة البحرية بالإضافة الى جمعية هيبكا و ذلك فى الفترة من 19 الى 29 يونيو الجارى، وذلك فى إطار مبادرة وزارة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية اتحضر للاخضر.

وأضافت وزيرة البيئة أن الحملة تعتبر هي أول أنشطة مبادرة اتحضر للأخضر فى مجال حماية التنوع البيولوجى وصون المحميات الطبيعية للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية لنا وللاجيال القادمة وفق مبادئ التنمية المستدامة بضرورة دمج شركاء العمل البيئى من المجتمع المدنى والقطاع السياحى فى الانشطة البيئية . 

وأوضحت وزيرة البيئة أن الحملة تهدف إلى تنظيف قاع البحر من المخلفات لحماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجى بالإضافة الى دمج المجتمع المدنى والعاملين فى قطاع السياحة فى برامج صون وحماية الموارد الطبيعية وتنوعها البيولوجى والحفاظ على  استدامتها .
 
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أن تدشين حملة النظافة يأتى استمرارا لجهود الوزارة لفتح قنوات تواصل جديدة و غير تقليدية مع المجتمع  لدعم العمل البيئى وفق آليات التنمية المستدامة والعمل على الاستفادة من طاقاتهم فى حماية البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية .
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