لبناء مساكن.. ضبط رئيس جمعية متهم من مواطنين بجمع 9 ملايين جنيه بالنصب

تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إستغاثة أحد الأشخاص (طبيب بيطرى – أمين صندوق إحدى الجمعيات التعاونية بالمنصورة) وآخرين، تضرروا من رئيس مجلس إدارة الجمعية المشار إليها لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية قرابة (9 مليون جنيه) من أعضاء الجمعية وعدم رد المبالغ المستولى عليها.









بالفحص تبين أنه بتاريخ 6/5/2020 ورد بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من طبيب بالمعاش وآخرين بتضررهم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المشار إليها والكائن مقرها بدائرة القسم لقيامه بجمع مبالغ مالية من كل عضو من المشتركين بالجمعية وإيداعه بحساب الجمعية بأحد البنوك، وذلك لبناء مساكن بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط وبمنطقة قولونجيل بالمنصورة.





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وبإستدعاء المشكو فى حقه وبمواجهته أيد مضمون ما قرره الشاكى بأن الجمعية قامت بشراء أراض بالمناطق سالفة الذكر وتم وضع الأساسات وسبب عدم إستكمال أعمال البناء عدم قيام الأعضاء بسداد المبالغ المالية المقررة عليهم.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.