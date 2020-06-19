AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لبناء مساكن.. ضبط رئيس جمعية متهم من مواطنين بجمع 9 ملايين جنيه بالنصب

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:43 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
Advertisements
مصطفى الرماح
تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إستغاثة أحد الأشخاص (طبيب بيطرى – أمين صندوق إحدى الجمعيات التعاونية بالمنصورة) وآخرين، تضرروا من رئيس مجلس إدارة الجمعية المشار إليها لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية قرابة (9 مليون جنيه) من أعضاء الجمعية وعدم رد المبالغ المستولى عليها.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 6/5/2020 ورد بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة من طبيب بالمعاش وآخرين بتضررهم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المشار إليها والكائن مقرها بدائرة القسم لقيامه بجمع مبالغ مالية من كل عضو من المشتركين بالجمعية وإيداعه بحساب الجمعية بأحد البنوك، وذلك لبناء مساكن بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط وبمنطقة قولونجيل بالمنصورة.

وبإستدعاء المشكو فى حقه وبمواجهته أيد مضمون ما قرره الشاكى بأن الجمعية قامت بشراء أراض بالمناطق سالفة الذكر وتم وضع الأساسات وسبب عدم إستكمال أعمال البناء عدم قيام الأعضاء بسداد المبالغ المالية المقررة عليهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 3 أشخاص فى سوهاج وكفر الشيخ لقيامهم بالنصب على عدد من المواطنين

وعدهم بالسفر بعد رفع الحظر.. شخص ينصب على آخرين بسوهاج

سقوط متهم بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من المواطنين بالقاهرة

ضبط مندوب مبيعات استولى على 108 آلاف جنيه من أموال الشركة

الأموال العامة تضبط 6 أشخاص يتاجرون في العملة

إعلانات وهمية على التليفزيون.. ضبط فتاة نصبت على المواطنين بزعم منحهم قروضا ميسرة

ترشيحاتنا

الطب الوقائي يزف بشرى لـ أصحاب الأمراض المزمنة

بعد إغلاق طريق الملك سلمان.. ماذا يحدث في مطار الرياض؟

بـ هوت شورت.. نسرين طافش تنشر صورة جديدة على إنستجرام

بعد امتلائه فوق طاقته.. فتح تدريجي لسطح المسجد النبوي في صلاة الجمعة الثالثة.. صور

هكذا الحياة الدنيا.. خطيب المسجد الحرام: لا تدوم على حال

تحت شعار 100 مليون صحة.. الصحة تعلن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة غدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور هيونداي سانتا كروز بيك آب الجديدة 2021 بتمويهات أقل .. صور

قنبلة موقوتة .. احذر غلي الماء مرتين في الغلاية

مواصفات بورش ماكان porsche macan الجديدة في مصر.. صور