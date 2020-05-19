ضبط 3 تشكيلات عصابية للاتجار فى مخدر الهيروين بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط 3 تشكيلات عصابية للاتجار فى المواد المخدرة.





حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات من الهيروين المخدر قبل ترويجها على عملائهم خلال احتفالات العيد.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بضبط 3 تشكيلات عصابية للاتجار فى المواد المخدرة.





وتبين أن التشكيل الأول فى الخصوص، حيث تم ضبط "أحمد م ز" عاطل و"عبد العظيم م ع" عاطل و"احمد م ع" عاطل و"إبراهيم ع ا" عاطل وضبط بحوزتهم سلاح نارى بندقية آلية بخزينتها 6 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 100 جرام ومبلغ 950 جنيها و4 هواتف محمولة.





كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز الخانكة من ضبط كل من "عبد الحميد م ح" عاطل و"محمد ف ر" عاطل وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 100 جرام ومبلغ 250 جنيها وهاتف محمول.



