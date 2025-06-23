قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم سماع الأغاني دون موسيقى؟.. رد مفاجئ من أمين الإفتاء
تشكيل باريس سان جيرمان أمام سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية
تصاعد التوترات الإقليمية.. تركيا تعلن إلغاء الرحلات الجوية إلى 6 دول عربية
مصر تدين الهجمات الإيرانية على دولة قطر الشقيقة
انتهاك للسيادة وتهديد لسلامة أراضيها.. مصر تدين الهجمات الإيرانية على دولة قطر الشقيقة
إمام عاشور يدعم الأهلي قبل مواجهة بورتو في مونديال الأندية
3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم
طارق فهمي: الايرانيون لن يستسلموا بسهولة .. والمواجهة تطول أكثر
كأس العالم للأندية| مران خفيف للاعبي الأهلي في فندق الإقامة
قطر: إنتاج الطاقة لم يتأثر عقب ضرب قاعدة العديد الأمريكية
محلل الأهلي السابق: ريبيرو مختلف عن كولر.. والاعبون يفقدون الحلول عند بناء الهجمة
أستاذ علوم سياسية: أمريكا فقدت المصداقية تماما وهي الخاسر الأكبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: التوجيهات الرئاسية لضمان مخزون استراتيجي من السلع تعزز القدرة على مواجهة الأزمات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
حسن رضوان

قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية تأتي في وقت بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن هذا المخزون يشكل خط الدفاع الأول لحماية الأمن الغذائي في مصر، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتقلبة والتحديات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.

وأكد بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لضمان توفر كميات كافية من السلع الأساسية التي تكفي لعدة أشهر، وهو ما يطمئن المواطن ويعزز ثقة السوق في قدرة الدولة على إدارة الأزمات المحتملة. وأضاف أن وجود مخزون استراتيجي مريح يتيح للدولة التعامل بمرونة مع أي طارئ، سواء أكان تصعيدًا إقليميًا أو اضطرابات في التجارة الدولية.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن التخطيط السليم للمخزون الاستراتيجي لا يقتصر على تخزين السلع فقط، بل يشمل أيضًا تطوير آليات التوزيع وضمان جودة السلع وحمايتها من التلف، وذلك للحفاظ على استدامة الإمدادات وضمان وصولها إلى كل المواطنين في الوقت المناسب وبأسعار مناسبة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا، من خلال دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات في القطاع الزراعي، وهو ما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ويعزز من صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات الخارجية.

وختم بدراوي تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان يراقب تنفيذ هذه التوجيهات بدقة، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية في توفير السلع الأساسية للمواطنين دون انقطاع.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي  قد وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة

النائب محمد بدراوي لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب السلع الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

درون

تفاصيل سقوط طائرة "درون" أمام جامعة القاهرة

طفل ياسين بالبحيرة

تأجيل استئناف المتهم في قضية تلميذ دمنهور على حكم المؤبد لجلسة 21 يوليو

حادث التجمع

بسيارتها.. سيدة تطيح بـ أسرة كاملة داخل حديقة بحي النرجس في التجمع| صور

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس جميع المحافظات .. رابط مباشر ومجاني

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه دفعة واحدة.. سعر الذهب يخالف التوقعات وعيار 21 مفاجأة

اجازة

مفاجأة للموظفين بإجازة رأس السنة الهجرية و 30 يونيو

طالب ثانوي يغش بمساعدة شقيقيه عبر سماعة «بلوتوث».. مفاجآت تكشفها التحقيقات

طالب ثانوي يغش بمساعدة شقيقيه عبر سماعة «بلوتوث».. مفاجآت تكشفها التحقيقات

وزارة الداخلية

نلاحقه قانونيا.. مصدر أمني : لا علاقة لوزارة الداخلية لشخص أساء للدول العربية

ترشيحاتنا

الغدة الدرقية

تحذير.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بفرط الغدة الدرقية

حفل زفاف نجل نائب السفير المصري في الرياض

زفاف نجل نائب السفير المصري بالرياض في أجواء عائلية بالقاهرة

بسكويت جوز الهند بالكاكاو

طريقة عمل بسكويت جوز الهند بالكاكاو

بالصور

لطلاب الثانوية العامة .. أطعمة تعالج التوتر بشكل طبيعي

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة

9 عادات يومية شائعة تسرّع شيخوخة الأمعاء..احذرها لتحافظ على جهازك الهضمي

9 عادات يومية شائعة تسرّع شيخوخة الأمعاء
9 عادات يومية شائعة تسرّع شيخوخة الأمعاء
9 عادات يومية شائعة تسرّع شيخوخة الأمعاء

من الرمل للفريزر .. اعرف طرق تخزين المانجو

طرق تخزين المانجو
طرق تخزين المانجو
طرق تخزين المانجو

تخفي مرضا خسيسا | حسام موافي: لا تتجاهل حرقة البول.. فيديو

«مرض خسيس» حسام موافي يحذر من تجاهل علامة خطيرة عند التبول فيديو
«مرض خسيس» حسام موافي يحذر من تجاهل علامة خطيرة عند التبول فيديو
«مرض خسيس» حسام موافي يحذر من تجاهل علامة خطيرة عند التبول فيديو

فيديو

خبيرة الأبراج والتاروت منى أحمد

خسارة الأهلي من بورتو .. خبيرة تاروت تتوقع نتيجة المباراة

وائل كفوري

معجب يفاجئ وائل كفوري بحفل دبي.. شاهد

محمد رمضان

الجو حلو.. محمد رمضان يكشف موعد طرح أحدث أغانيه

عودة جوري بكر لطليقها

بالصدفة.. تبادل العتاب ينهي خلافات جوري بكر وطليقها رسميا في الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد