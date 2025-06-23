أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تؤمن أنه لا بديل عن إصلاح الأمم المتحدة في ظل التحديات غير المسبوقة في المنطقة.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة له، أننا نعيش لحظة مفصلية تعاد فيها صياغة التوازنات الدولية وتفرض تحديات غير مسبوقة على المجتمع الدولي.

وتابع الرئيس السيسي، مصر تعتز بدورها الريادي كإحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة ودفاعها عن ميثاق المنظمة وترسيخ مبادئ السلم والأمن الدوليين وأحد أكبر المساهمين في جهود حفظ السلام.

