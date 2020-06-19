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محافظات

صيادلة أسيوط تنعى أحد أعضائها بعد وفاته بفيروس كورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:41 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
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إيهاب عمر
نعت نقابة صيادلة أسيوط، اليوم الجمعة، الصيدلي أشرف شوقي، والذي توفي إثر إصابته بڤيروس كورونا المستجد (كوڤيد -19).

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ونعى الدكتور علاء فرحات حيالله، نقيب الصيادلة بأسيوط، وأعضاء النقابة بالمحافظة، في بيان له وفاة الصيدلي أشرف شوقي، أول شهيد من ابناء النقابة بأسيوط، سائلين المولي ان يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته.


أعلنت مديرية الصحة بأسيوط عن خروج 16 حالة من المدينة الجامعية للعزل بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجدة .


وقال الدكتور أحمد سيد موسى أن المدينة الجامعية للعزل استقبلت نحو 700 حالة إصابة بفيروس كورونا من عدد من المحافظات منذ تحويلها إلى معزل للمصابين بفيروس كورونا .


وأضاف موسى انه خرج حتى امس الخميس 500 حالة شفاء ، بينما خرج 110 حالة لرغبتهم استكمال العزل بمنازلهم بعد توقيعهم على إقرارات بتنفيذ بروتوكول العزل المنزلي والمتابعة حتى التأكد من الشفاء ، فيما يتلقى العلاج بالمدينة الجامعية 90 حالة تحت المتابعة حتى تماثل الشفاء.
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