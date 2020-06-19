صيادلة أسيوط تنعى أحد أعضائها بعد وفاته بفيروس كورونا

نعت نقابة صيادلة أسيوط، اليوم الجمعة، الصيدلي أشرف شوقي، والذي توفي إثر إصابته بڤيروس كورونا المستجد (كوڤيد -19).





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ونعى الدكتور علاء فرحات حيالله، نقيب الصيادلة بأسيوط، وأعضاء النقابة بالمحافظة، في بيان له وفاة الصيدلي أشرف شوقي، أول شهيد من ابناء النقابة بأسيوط، سائلين المولي ان يتقبله من الشهداء ويسكنه فسيح جناته.









أعلنت مديرية الصحة بأسيوط عن خروج 16 حالة من المدينة الجامعية للعزل بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجدة .









وقال الدكتور أحمد سيد موسى أن المدينة الجامعية للعزل استقبلت نحو 700 حالة إصابة بفيروس كورونا من عدد من المحافظات منذ تحويلها إلى معزل للمصابين بفيروس كورونا .







