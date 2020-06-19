تعليم الدقهلية: استعدادات مكثفة لاستقبال 47 ألف طالب بامتحانات الثانوية العامة

كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الجمعة المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية استكمالا للاستعدادات النهائية لإمتحانات الثانوية العامة الدور الاول للعام الدراسى (٢٠٢٠/٢٠١٩) بمتابعة استعدادات وجاهزية اللجان الامتحانية لامتحانات الثانوية العامه لبدء مارثون الامتحانات لطلاب الثانوية العامه هذا العام.



قال وكيل الوزارة إنه تنفيذا لتكليفات المحافظ فإن اللجنة الثلاثية المسئولة عن مارثون الثانوية العامة إتخذ كافة الاجراءات الوقائية والإدارية وتتابع الوقوف على مدى جاهزية اللجان الامتحانية لاستقبال ٤٧الف٧٣٢طالب وطالبة امام ١٥٦لجنة امتحانية للإمتحانات المقرر بدءها من الأحد الموافق ٢١يونيو حتى ٢١يوليو ٢٠٢٠م.



وأضاف أنه يتم أيضا الاطمئنان على اللجان من حيث الانتهاء من فرش اللجان وتوافر وسائل الإنارة والتهوية الجيدة والتأكد من نظافة اللجان وتعقيمها وتطهيرها وضرورة تكثيف أعمال النظافة والتطهير يوميا والالتزام بمواعيد الدخول سواء للطلبة والقائمين عن أعمال الامتحانات بكافة مستوياتهم الوظيفية حتى يتسنى لهم الاطمئنان عليهم والتأكد من ارتداء الكمامات واتخاذ كافة التدابير اللازمة من تعقيم ذاتى بمدخل اللجنة والتأكيد على ضرورة التباعد الأجتماعى وتنظيم دخول الطلاب من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا بعد المسح الحرارى للطلاب.



أكد محافظ الدقهلية على ضرورة توفير الهدوء والراحة النفسية للطلبة والتصدى بكل حزم لاى محاولة للغش ومنع اصطحاب التليفونات المحمولة داخل اللجان سواء للطلبة او الملاحظين مشيرا الى ضرورة القيام بوضع الجدول فى أماكن واضحة وكذا كافه التعليمات الخاصة بالإمتحانات لتيسير الاطلاع عليها وتنفيذها بكل دقه وحزم .