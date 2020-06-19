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رياضة

لامبارد يتحدث عن صفقة انتقال فيرنر لـ تشيلسي.. ويؤكد: سعيد بـ تعدد الاختيارات

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:39 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
عبر فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن سعادته بانتقال الألماني تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزيج، لصفوف البلوز، بدءًا من الموسم المقبل 2020-2021.

وكان نادي تشيلسي الإنجليزي، قد أعلن عن انضمام الألماني تيمو فيرنر لصفوف الفريق بصفة رسمية، بدءًا من شهر يوليو القادم، مقابل 53 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة تشيلسي أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي:"هو لاعب نحن مُعجبين به حقًا، سعينا خلفه، لديه موهبة عظيمة وكانت رسالة واضحة بأننا نريد أن نتحسن ونقوي فريقنا، أنا متحمس جدًا لوصوله وقد تحدثت معه كثيرا، تشيلسي مشروع مثير له ونحن سعداء جدا."

وأضاف:"موهبته وانضباطه ومعدل عمله وأهدافه المذهل أشياء دائمًا كنت أتحدث معه عنها، لقد تحدثت مع إبراهام بعد وصول فيرنر، لكنه يعلم بأن عليه مواصلة التطور لأن هناك متطلبات في تشيلسي، أنا سعيد بتعدد الخيارات والمنافسة على المراكز."

ووافق فيرنر على الانضمام لصفوف نادي تشيلسي، بعد انسحاب نادي ليفربول من الصفقة لتعثر موارده المالية.
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