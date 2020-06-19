يورجن كلوب: خشيت من إلغاء الدوري الإنجليزي وعدم تتويجنا أبطالا للمسابقة









ويلاقي نادي ليفربول، يوم الأحد المقبل، نظيره نادي إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد الشهير، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" كنا قد بدأنا في عزل أنفسنا جميعًا عند تفشي فيروس كورونا، شعرت بالقلق في اللحظة التي بدأ فيها الناس يتحدثون عن إلغاء الدوري."





وأضاف:" كنت مذهولًا، سيكون هذا قاسيًا وصعبًا جدًا إذا تم، لكن ها نحن الآن، الدوري الإنجليزي قد عاد."





يذكر أن نادي ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي مانشستر سيتي بفارق 22 نقطة، حيث يلزم رفاق محمد صلاح تحقيق 6 نقاط فقط للفوز بالبريميرليج رسميًا.