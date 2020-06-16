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رياضة

يورجن كلوب مدرب ليفربول يوجه رسالة مؤثرة قبل عودة الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:25 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن العودة المرتقبة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدًا الأربعاء.

ومن المقرر أن تستأنف غدًا الأربعاء، منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".

وقال كلوب في رسالة وجهها لجمهور ليفربول عبر حساب النادي الرسمي على موقع تويتر:"أدركنا في لحظة أننا سنتوقف قليلًا وأن وضعًا جديدًا سنتماشى معه لمدة من الوقت، أدركنا أن كرة القدم ليست مهمة بالنسبة لصحة الذين نحبهم."

وأضاف:"صحة الأقربون هي الأهم لدينا وكان يجب علينا أن نتحلى بقدر من المسئولية وفعلنا، وصلنا لما هو مطلوب، وها نحن الآن على موعد مع انطلاق الدوري الإنجليزي مجددًا، أعدكم بأن دعمكم سيصل إلينا...لن تسير وحدك أبدًا".

يذكر أن نادي ليفربول سيلاقي نظيره نادي إيفرتون يوم الأحد المقبل في أولى مباريات الريدز في البريميرليج بعد عودته من التوقف.
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