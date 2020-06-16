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رياضة

إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:57 م
الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي
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عمرو ابوبكر
كشف نادي بريستول سيتي الإنجليزي، عن ظهور إصابة جديدة في النادي بفيروس كورونا المستجد. 

وأعلن نادي بريستول سيتي تأكد إصابة أحد أفراده بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) قبل أربعة أيام فقط من أول مباراة له خلال عودة منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.


ووفقًا لبيان رسمي نشره النادي، فإن أحد أفراد ثبتت إيجابية العينة المسحة به خلال المرحلة الأخيرة من الفحوصات التي تقوم بها رابطة البطولة الإنجليزية.

ومن المقرر أن تعلن رابطة البطولة الإنجليزية نتيجة كافة المسحات التي قامت بها للاعبين والمسؤولين في الأندية مساء اليوم الثلاثاء.

وسبق للرابطة أن أعلنت ستة إصابات بفيروس كورونا في الفحص السابق يوم 10 يونيو، والتي أظهرت إصابة فردين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأربعة أفراد من دوري الدرجة الأولى.

وسيخوض بريستول مباراة أمام بلاكبيرن يوم السبت القادم الذي يشهد عودة منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بعد فترة توقف دامت منذ مارس الماضي.
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