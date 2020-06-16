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رياضة

فيفا يهنئ يورجن كلوب بعيد ميلاده الـ 53.. شاهد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:02 م
يورجن كلوب مدرب ليفربول
يورجن كلوب مدرب ليفربول
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محمد السعيد
هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده الـ 53.

ويحتفل يورجن كلوب اليوم، الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ 53، حيث ولد في السادس عشر من يونيو عام 1967 بمدينة شتوتجارت الألمانية.


وكتب الفيفا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي" تويتر": تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد للمدرب الأفضل في 2019 "  The Best"" يورجن كلوب يتم عامه الـ 53.

وكان كلوب تولي قيادة ليفربول في موسم 2015، ونجح في إحداث طفرة كبيرة في الفريق، حيث قاد الريدز لتحقيق دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

يذكر أن ليفربول اقترب من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم تحت قيادة يورجن كلوب، بعد  حرمان 30 عاما، حيث يحتاج للفوز بمباراتين فقط من أصل 9 مواجهات للتتويج رسميا باللقب.


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