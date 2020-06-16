أفضل مدرب في العالم.. ليفربول يحتفل بعيد ميلاد يورجن كلوب الـ53

يحتفل اليوم نادي ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاد مدرب الفريق الأول الألماني يورجن كلوب حيث تمم اليوم 16-6 عامه الـ53 .





وكتبت صفحة ليفربول الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : " يملك الفكر داخل الملعب والحضور المميز خارجه، رجل السادسة، أفضل مدرب في العالم ..عيد ميلاد سعيد لمدربنا السيد يورجن كلوب".





في حين كتبت صفحة النادي عبر انستجرام "عيد ميلاد سعيد أيها الرئيس" بجانب صورة المدير الفني وهو يحمل كأس دورى ابطال اوروبا





ويستعد فريق ليفربول لمعاودة منافسات الدورى الانجليزي بعد توقف دام اكثر من ثلاثة اشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا .





ويسعي فريق ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب لـ التتويج بلقب بطولة الدورى الانجليزي الغائب عن خزائن بطولاته منذ 30 عاما حيث كان اخر تتويج عام 1990.





ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدورى الإنجليزي برصيد 82 نقطة بينما جاء مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 57 نقطة