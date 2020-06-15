تقارير .. محمد صلاح جاهز لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وغاب النجم المصري محمد صلاح عن اكتساح ليفربول لفريق بلاكبيرن بستة أهداف نظيفة الأسبوع الماضي، كما غاب عن بعض التدريبات.





ويحتاج محمد صلاح وفريقه لست نقاط فقط من 9 جولات متبقية في عمر الدوري الإنجليزي للتتويج باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما.





الدوري الإنجليزي توقف مثل كل منافسات الرياضة في العالم في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن عجلة المسابقة ستعود للدوران في 17 يونيو الجاري.





يتبقى 6 أيام على موعد أول مباراة للريدز في الدوري الانجليزي العائد بعد توقف دام 3 أشهر. وتجري أندية إنجلترا فحوصات طبية لعناصرها باستمرار تمهيدا لعودة الدوري ، كما



