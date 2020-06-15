تقارير .. محمد صلاح جاهز لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ذكرت تقارير إنجليزية أن نجم المنتخب محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول، أصبح جاهزا للمشاركة في لقاء إيفرتون يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي بعد مشاركته في التدريبات مع فريقه.
وأفاد "دومنيك كينج" الصحفي بجريدة "ديلي ميل" عبر حسابه الشخصي على "تويتر" يوم الإثنين، بأن فريق ليفربول ليست لديه مخاوف بدنية حتى الآن قبل لقاء إيفرتون.
وأضاف "كانت هناك مباراة ودية داخلية بين فريق ليفربول أ وفريق ليفربول ب في أنفيلد يوم الأحد، وشارك فيها صلاح وأندي روبرتسون بشكل طبيعي بعد أن غابا عن لقاء بلاكبيرن الودي كإجراء احترازي".
وغاب النجم المصري محمد صلاح عن اكتساح ليفربول لفريق بلاكبيرن بستة أهداف نظيفة الأسبوع الماضي، كما غاب عن بعض التدريبات.
ويحتاج محمد صلاح وفريقه لست نقاط فقط من 9 جولات متبقية في عمر الدوري الإنجليزي للتتويج باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما.
الدوري الإنجليزي توقف مثل كل منافسات الرياضة في العالم في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن عجلة المسابقة ستعود للدوران في 17 يونيو الجاري.
وتجري أندية إنجلترا فحوصات طبية لعناصرها باستمرار تمهيدا لعودة الدوري ، كما يتبقى 6 أيام على موعد أول مباراة للريدز في الدوري الانجليزي العائد بعد توقف دام 3 أشهر.
وسيلعب ليفربول ضد إيفرتون يوم 21 يونيو الجاري ضمن الجولة 29 من المسابقة بملعب جوديسون بارك.