بعد فشل صفقة فيرنر .. كلوب: كيف نخفض الرواتب ونشتري لاعبا بـ 60 مليون إسترليني؟





وكانت تقارير إنجليزيةـ أشارت خلال الأيام الماضية إلى أن ليفربول تراجع عن ضم تيمو فيرنر لاعب فريق لايبزيج بسبب تمسك ناديه بالحصول على 50 مليون جنيه إسترليني، ليصبح اللاعب قريبا من الانضمام إلى تشيلسي.





وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية:" كيف يمكن أن نقنع اللاعبين بالموافقة على تخفيض رواتبهم في ظل هذه الأزمة، وفي نفس الوقت ندفع 50 أو 60 مليون جنيه إسترليني لضم لاعب؟.





وأضاف:" جميع الأندية خسرت أموالا بسبب الأزمة الأخيرة، واسترداد تذاكر المباريات، أعتقد أن ذلك سيؤثر على صفقات الصيف المقبل.





يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي حددت يوم 17 يونيو موعدا لاستنئاف مسابقة الدوري الإنجليزي، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.









أكد يورجن كلوب أن فريقه لن يبرم صفقات من العيار الثقيل هذا الموسم، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الأندية نتيجة تفشي فيروس كورونا.