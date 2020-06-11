بعد حسم ليفربول اللقب.. 3 صراعات ينتظرها متابعو الدوري الانجليزي



تنافس اربعة فرق على المركز المؤهل الي منافسات دوري ابطال اوروبا، حيث لم يحسم بشكل رسمي حتى الآن، صاحب المركز الرباع الذي يحتله فريق تشيلسي برصيد 48 نقطة وينافسه ثلاثة اخرين هم مان يونايتد و وولفرهامبتون و شيفلد يونايتد على الترتيب.



وتحتاج كتيبة فرانك لامبارد للفوز بالثلاثة لقاءات المتبقية لضمان المقعد الاوروبي حيث يلاحقه اليونايتد بفارق ٣ نقاط فقط.



صراع الهدافين



يبحث ٧ نجوم من الدوري الانجليزي عن الفوز بالحذاء الذهبي هذا الموسم ومنهم هداف آخر نسختين الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول.



يتصدر جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي ترتيب الهدافين برصيد ١٧ هدفا ، ويأتي خلفه سيرجو أجويرو لاعب مانشيستر سيتي صاحب الـ١٦ هدفا.



كما يحاول محمد صلاح احتلال الصدارة برصيد ١٤ هدفا ومع تبقي ٣ مباريات اولاها دربي مدينة ليفربول مع الغريم ايفرتون.



صراع الهبوط



يعيش الدوري الانجليزي منافسة خاصة جدا في مراكز الهبوط بالدوري، حيث يشتد الصراع حاليا بسبب اقتراب النقاط.





يمكن لصاحب المركز الخامس عشر - برايتون - ان يكون في المركز المؤدي الي التشامبيونشيب لانه يبتعد بفارق نقطين فقط عن اقرب ملاحقيه.

ينتظر عشاق و متابعو عوده الدوري الاقوي في العالم منافسات الدوري الانجليزي الممتاز، بعد توقف دام لاكثر من ٣ اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وتستأنف منافسات الدوري الإنجليزي مرة أخرى الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم 17 من يونيو، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.ويحتاج فريق ليفربول للفوز بمباراتين فقط من أصل 9 مباريات للتتويج رسميا، بمسابقة الدوري الإنجليزي بعد حرمان 30 عاما.ومن المقرر أن تستكمل مسابقة الدوري الإنجليزي، بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.وبعد حسم ليفربول اللقب يبقي هناك ثلاثة صراعات اخري ينتظرها عشان الدوري الانجليزي نعرضهم فيما يلي: