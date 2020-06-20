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فيديو جراف

فيديو جراف.. الصين تكشف المادة الوراثية لـ فيروس كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 03:34 م
سلالة كورونا الجديدة
سلالة كورونا الجديدة
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أحمد قاسم - إعداد: ايمان عبداللطيف

تشير تقارير علمية إلى أنه تم العثور على أصل فيروس كورونا المستجدّ الذي تسبب في إصابة ما يقارب من 10 ملايين شخص حول العالم حتى الآن.


وأعلن المركز الوطني لبيانات علم الأحياء الدقيقة المدعوم من الدولة الصينية، أنه ظهرت بيانات الجينوم الخاص بالفيروس الكامن.


وقدم المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها بيانات تسلسل الجينوم للفيروس إلى منظمة الصحة العالمية التي كانت طالبت بالوصول إلى البيانات، وسيؤدي إلى التعرف على الجينوم لتحديد ماهية التفشي الجديد ودرجة خطورته.


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ولمزيد من التفاصيل حول سلالة فيروس كورونا التي اكتشفت حديثا، شاهد الفيديو جراف التالى.

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