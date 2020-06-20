فيديو جراف.. الصين تكشف المادة الوراثية لـ فيروس كورونا

تشير تقارير علمية إلى أنه تم العثور على أصل فيروس كورونا المستجدّ الذي تسبب في إصابة ما يقارب من 10 ملايين شخص حول العالم حتى الآن.







وأعلن المركز الوطني لبيانات علم الأحياء الدقيقة المدعوم من الدولة الصينية، أنه ظهرت بيانات الجينوم الخاص بالفيروس الكامن.





وقدم المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها بيانات تسلسل الجينوم للفيروس إلى منظمة الصحة العالمية التي كانت طالبت بالوصول إلى البيانات، وسيؤدي إلى التعرف على الجينوم لتحديد ماهية التفشي الجديد ودرجة خطورته.





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