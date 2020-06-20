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فيديوجراف.. فصيلة الدم A أكثر عرضة لظهور كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 07:02 م
كورونا فيروس
كورونا فيروس
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آلاء حسن
مع تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا اكتشف العلماء وجود علاقة بين فصيلة الدم بأعراض كورونا لفك لغز اختلاف أعراض الفيروس من شخص لآخر .

وتبقى فصيلة الدم عامل مهم لمقاومة الفيروس رغم اختلاف العمر والجنس والعرق والتاريخ المرضي وأثبتت دراسة حديثة أن فصيلة الدم A أكثر عرضة لكورونا.

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ولمزيد من المعلومات اليكم فيديوجراف يوضح تفاصيل ظهور أعراض فيروس كورونا الحادة على أصحاب فصيلة الدم A ......... 
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