فيديوجراف.. فصيلة الدم A أكثر عرضة لظهور كورونا

مع تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا اكتشف العلماء وجود علاقة بين فصيلة الدم بأعراض كورونا لفك لغز اختلاف أعراض الفيروس من شخص لآخر .
وتبقى فصيلة الدم عامل مهم لمقاومة الفيروس رغم اختلاف العمر والجنس والعرق والتاريخ المرضي وأثبتت دراسة حديثة أن فصيلة الدم A أكثر عرضة لكورونا.
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ولمزيد من المعلومات اليكم فيديوجراف يوضح تفاصيل ظهور أعراض فيروس كورونا الحادة على أصحاب فصيلة الدم A .........
وتبقى فصيلة الدم عامل مهم لمقاومة الفيروس رغم اختلاف العمر والجنس والعرق والتاريخ المرضي وأثبتت دراسة حديثة أن فصيلة الدم A أكثر عرضة لكورونا.
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ولمزيد من المعلومات اليكم فيديوجراف يوضح تفاصيل ظهور أعراض فيروس كورونا الحادة على أصحاب فصيلة الدم A .........