تغيير موعد اجتماع الأعلى للجامعات لمناقشة آليات امتحانات الفرق النهائية

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم تغيير موعد الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات بناء على قرار من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ليكون الثلاثاء المقبل بدلا من انعقاده غدا السبت.





وأوضح المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للجامعات، سيتناول آليات إجراء امتحانات طلاب الفرق النهائية للفصل الدراسي الثاني، وسط الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لحماية الطلاب من كورونا.





وأضاف أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي سبق وأن وجه رؤساء الجامعات بوضع جداول وتصورات مقترحة لامتحانات طلاب السنوات النهائية، والتي من خلالها يتم تحديد الإجراءات الوقائية التي ستتخذ لحماية الطلاب خلال الامتحانات.





وأكد أنه ليس من المقترح حاليا إلغاء امتحانات الفرق النهائية بل سيتم مناقشة آليات إجراؤها، مؤكدا أن ما يتم تداوله حول الغاؤها أكاذيب لا بد من عدم انسياق الطلاب ورائها.





كما أشار إلى أن إجراءات الوقاية تشمل ضمان التباعد الاجتماعي بين الطلاب وعدم وجود أعداد كبيرة داخل اللجان بالإضافة إلى إجراء عمليات التعليم بشكل مستمر قبل بدء الامتحان وبعد انتهائه بالإضافة إلى التزام جميع الطلاب والعاملين والمشرفين على الامتحانات والأساتذة باتباع إجراءات الوقاية.