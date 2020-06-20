على ربيع يهنئ أحمد مكي بعيد ميلاده.. أجمد فنان وأحلي إنسان

حرص الفنان على ربيع نجم مسرح مصر، على تهنئة الفنان احمد مكي بعيد ميلاده الموافق اليوم 19 يونيو

ونشر على ربيع صورة له برفقة احمد مكي واوس على "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "كل سنه وانت طيب عقبال مليون سنه يا نجم نجوم مصر انا بحبك جداااا يا ابن منطقتي يا اجمد فنان واحلي انسان #علي_ربيع".





يحل اليوم الجمعة الموافق 19 يونيو، عيد ميلاد الفنان أحمد مكي، الـ 42، بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشواره الفني.





وكانت آخر أعمال أحمد مكى فى الدراما التليفزيونية مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.





وينتظر أحمد مكى قرارات الحكومة لعودة النشاط المسرحي من جديد؛ لعرض مسرحيته الجديدة "حزلقوم"، التي كان مقررًا عرضها على مسرح كايرو شو.





