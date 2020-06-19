في عيد ميلاده.. صور تبرز أناقة أحمد مكي





يحرص أحمد مكي على مشاركة متابعيه بأحدث الصور من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





كما يتميز أحمد مكي بإطلالته الأنيقة، فهو دائما يخطف الأنظار عند الظهور، كما أنه يفضل أرتداء الملابس الكاجوال الغريبة والملونة.





كما أن له اختيارات مميزة لاستكمال إطلالته بالساعة الأنيقة التي يظهر بها دائما، والأسكارف الذي يظهر به في كثير من الأحيان وربطه على الرأس.





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