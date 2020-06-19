AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في عيد ميلاده.. صور تبرز أناقة أحمد مكي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:20 م
أحمد مكي
أحمد مكي
Advertisements
حياة عبد العزيز
يحتفل الفنان أحمد مكي اليوم 19 يونيو بعيد ميلاده الـ42، فهو من مواليد عام 1978.

يحرص أحمد مكي على مشاركة متابعيه بأحدث الصور من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

كما يتميز أحمد مكي بإطلالته الأنيقة، فهو دائما يخطف الأنظار عند الظهور، كما أنه يفضل أرتداء الملابس الكاجوال الغريبة والملونة.

كما أن له اختيارات مميزة لاستكمال إطلالته بالساعة الأنيقة التي يظهر بها دائما، والأسكارف الذي يظهر به في كثير من الأحيان وربطه على الرأس.

اقرأ ايضًا:

وإليكم صور تبرز أناقة أحمد مكي ..
في عيد ميلاده.. صور تبرز أناقة أحمد مكي
في عيد ميلاده.. صور تبرز أناقة أحمد مكي
في عيد ميلاده.. صور تبرز أناقة أحمد مكي
في عيد ميلاده.. صور تبرز أناقة أحمد مكي
في عيد ميلاده.. صور تبرز أناقة أحمد مكي
في عيد ميلاده.. صور تبرز أناقة أحمد مكي
في عيد ميلاده.. صور تبرز أناقة أحمد مكي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عيد ميلادها الـ 70 .. 10 إطلالات تبرز أناقة إسعاد يونس بالأبيض والأسود

بعد تصدرها التريند .. 10 صور تبرز جمال شريهان

بعد احتفالها بمليون متابع.. شاهد أجمل إطلالات هاجر أحمد

جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة وفاء عامر فى عيد ميلادها

بعد خطوبتها لرجل أعمال.. شاهد أجمل إطلالات نيللي كريم

للرجال.. استوحِ إطلالاتك الصيفية من المشاهير

ترشيحاتنا

آخر المستجدات.. مصابو كورونا بدون أعراض يكتسبون مناعة ضعيفة

لعنة الطائرات الورقية تطارد أطفال القليوبية.. حصدت أرواح وتتسبب في أعطال الكهرباء ..صور

استعدادا للدوري.. اتحاد الكرة يرسل فاكسات للمناطق لإجراء اختبار وزن للحكام

قبل انطلاقها الأحد.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 "النهائي"

معاناة 25 عاما .. سعودية دخلت لإجراء عملية تجميلية فانتزعوا عينها

ظهرت على الأقمار الصناعية.. سينما نهاية العالم مشروع فشل فى صحراء شرم الشيخ

AdvertisementS

لتقليل التزاحم.. رئيس الوزراء يوجه بزيادة عدد مكاتب البريد ومراكز خدمات الشهر العقاري

طاهر محمد طاهر على أعتاب الأهلي

الطب الوقائي يزف بشرى لـ أصحاب الأمراض المزمنة

أنا قتلت مراتي يا باشا .. تاجر البطيخ اتجوزها شهر وخلص عليها .. تفاصيل جريمة المساكن الاقتصادية في حلوان.. صور

غدا السبت..ذروة فصل الصيف فلكيا وأطول أيام العام وأقصرها ليلا في مصر

الحكومة: طلبات اعتذار المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة لن تسبب عجزا في أعداد المشرفين

رسمت البسمة على وجه الملايين.. من هي ماما سناء التي توفيت بكورونا.. صور

تحت شعار 100 مليون صحة.. الصحة تعلن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة غدا

الحكومة توضح حقيقة إهدار 6 مليارات جنيه فى تجديد فرش المساجد

مفاجأة.. فيروس كورونا كان موجودا في إيطاليا منذ ديسمبر الماضي.. تفاصيل

الحكومة: توجيه المصاب بـ كورونا للعزل المنزلي لا يعني عدم وجود أماكن بالمستشفيات

بعد توصية اللجنة الطبية.. اتحاد الكرة يلغي مسابقات الناشئين والبراعم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده.. صور تبرز أناقة أحمد مكي

ظهرت على الأقمار الصناعية.. سينما نهاية العالم مشروع فشل فى صحراء شرم الشيخ

مواصفات بي إم دبليو bmw 730 li بعد طرحها في مصر.. صور