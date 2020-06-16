AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لو في نفس جسمه.. استوح ملابسك من بيومي فؤاد في عيد ميلاده

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:44 م
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
Advertisements
حياة عبد العزيز
يحتفل الفنان بيومي فؤاد اليوم بعيد ميلاده الـ 55، فهو من مواليد 16 يونيو 1965.

يحرص الفنان بيومي فؤاد على تقديم الأدوار البسيطة التي تترك أثرا كبيرا عند الجمهور سواء كانت كوميدية أو درامية.

ويتميز الفنان بيومي فؤاد ببعض الأشياء دون غيره من الفنانين، فهو من الفنانين الذين يتمتعون بجسم سمين بعض الشيء، لكنه يظهر دائما بملابس أنيقة.

اقرأ أيضًا:

كما أنه يحرص على ارتداء الملابس الجذابة والأنيقة مثل القميص ذات الألوان الزاهية، أو البدل المهندمة التي تناسب عمره وشكل جسمه.

وفي عيد ميلاد الفنان بيومي فؤاد نستعرض إطلالته الأنيقة التي يمكن أن تستوحي منها ملابسك إذا كنت بنفس حجم جسمه.
لو في نفس جسمه.. استوح ملابسك من بيومي فؤاد في عيد ميلاده
لو في نفس جسمه.. استوح ملابسك من بيومي فؤاد في عيد ميلاده
لو في نفس جسمه.. استوح ملابسك من بيومي فؤاد في عيد ميلاده
لو في نفس جسمه.. استوح ملابسك من بيومي فؤاد في عيد ميلاده
لو في نفس جسمه.. استوح ملابسك من بيومي فؤاد في عيد ميلاده
لو في نفس جسمه.. استوح ملابسك من بيومي فؤاد في عيد ميلاده
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جذابة وبسيطة.. 15 صورة تكشف أناقة وفاء عامر فى عيد ميلادها

في عيد ميلادها .. أجرأ 10 صور لميار الغيطي

فى عيد ميلاده.. استوحى إطلالتك الكاجوال من ملابس محمد صلاح

يارب سنة أحسن.. بيومي فؤاد يشارك جمهوره عيد ميلاده

في عيد ميلاده.. بيومي فؤاد مع العائلة وصور نادرة للبدايات

ترشيحاتنا

رسائل جنسية شاذة بين مودة الأدهم وفتيات.. وجهات التحقيقات تواجهها بمقاطع رقص ساخنة.. المتهمة تنفى تصوير مقطع إباحى داخل دورة مياه

بالعربية والإنجليزية .. شاهد مصرية أمريكية تغني للجيش الأبيض

بعد 16 يوما من العزل بالمستشفى.. نتيجة مسحة كورونا الثانية لـ نهال نبيل

انخفاض بالأسواق.. ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء ١٦-٦-٢٠٢٠

لو في نفس جسمه.. استوح ملابسك من بيومي فؤاد في عيد ميلاده

ننشر تنسيق الشهادة الإعدادية في المحافظات

AdvertisementS

رسائل جنسية شاذة بين مودة الأدهم وفتيات.. وجهات التحقيقات تواجهها بمقاطع رقص ساخنة.. المتهمة تنفى تصوير مقطع إباحى داخل دورة مياه

مدير المستشفي الميداني: نستقبل مصابي فيروس كورونا خلال 72 ساعة

الزراعة تكشف حقيقة انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة المقبلة

القباج: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو

تعرف ماذا يحدث عند تناول قشر البطيخ

أشد فتكا.. لا ينجو هؤلاء من مضاعفات فيروس كورونا

بعد تفجير مكتب الاتصال بين الكوريتين.. اجتماع أمني عاجل في كوريا الجنوبية

بإجمالي 150261 حالة.. المكسيك تسجل 3427 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

عقب إصابته بكورونا.. طبيب رجاء الجداوي يوجه رسالة من داخل عزل أبو خليفة

انخفاض بالأسواق.. ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء ١٦-٦-٢٠٢٠

الزمالك مش هيلعب.. 9 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور بشأن عودة النشاط الرياضي

الأمم المتحدة: احتجاز مصريين في ليبيا انتهاك للقانون الدولي ونطالب بتحقيق فوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو في نفس جسمه.. استوح ملابسك من بيومي فؤاد في عيد ميلاده

بمجموعات قتالية.. الداخلية تضبط 25 فدانا مزروعة بانجو.. صور

تنتقل بالملامسة.. أعراض تؤكد الإصابة بالسالمونيلا.. ومضاعفات خطيرة