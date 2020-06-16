لو في نفس جسمه.. استوح ملابسك من بيومي فؤاد في عيد ميلاده

يحتفل الفنان بيومي فؤاد اليوم بعيد ميلاده الـ 55، فهو من مواليد 16 يونيو 1965.





يحرص الفنان بيومي فؤاد على تقديم الأدوار البسيطة التي تترك أثرا كبيرا عند الجمهور سواء كانت كوميدية أو درامية.





ويتميز الفنان بيومي فؤاد ببعض الأشياء دون غيره من الفنانين، فهو من الفنانين الذين يتمتعون بجسم سمين بعض الشيء، لكنه يظهر دائما بملابس أنيقة.





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كما أنه يحرص على ارتداء الملابس الجذابة والأنيقة مثل القميص ذات الألوان الزاهية، أو البدل المهندمة التي تناسب عمره وشكل جسمه.



