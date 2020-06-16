في عيد ميلاده.. بيومي فؤاد مع العائلة وصور نادرة للبدايات

يحتفل اليوم النجم بيومى فؤاد بعيد ميلاد الـ55 .

بيومي فؤاد من مواليد 16 يونيو 1965, تخرج من كلية الفنون الجميلة في جامعة حلوان، وكان مشتركا في فرقة أتيليه المسرح.





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قام بيومى فؤاد بالعمل في مجال الإعلانات في البداية، وبدأ العمل سينمائيًا بأدوار صغيرة في أفلام، مثل بدل فاقد - إحكي يا شهرزاد بالإضافة إلى أعمال تلفزيونية ، مثل أبواب الخوف ورقم مجهول و اسم مؤقت وزادت شهرته مع مشاركته في مسلسل الكبير قوي بأجزائه الخمسة.





شارك بيومى في مسلسل موجة حارة ، و يعد بيومي فؤاد من أشهر من أدو دور الطبيب في السينما المصرية، كما أنه اشترك في العديد من المسلسلات جعلته يلقب بـ " جوكر الدراما المصرية ".