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فن

في عيد ميلاده.. بيومي فؤاد مع العائلة وصور نادرة للبدايات

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:48 ص
صدى البلد
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سيد احمد
يحتفل اليوم النجم  بيومى فؤاد بعيد ميلاد الـ55 . 
بيومي فؤاد من مواليد 16 يونيو 1965, تخرج من كلية الفنون الجميلة في جامعة حلوان، وكان مشتركا في فرقة أتيليه المسرح. 

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قام بيومى فؤاد بالعمل في مجال الإعلانات في البداية، وبدأ العمل سينمائيًا بأدوار صغيرة في أفلام، مثل بدل فاقد -  إحكي يا شهرزاد  بالإضافة إلى أعمال تلفزيونية ، مثل أبواب الخوف ورقم مجهول و اسم مؤقت وزادت شهرته مع مشاركته في مسلسل الكبير قوي بأجزائه الخمسة. 

 شارك بيومى في مسلسل موجة حارة ، و يعد بيومي فؤاد من أشهر من أدو دور الطبيب في السينما المصرية، كما أنه اشترك في العديد من المسلسلات جعلته يلقب بـ " جوكر الدراما المصرية ".
في عيد ميلاده.. بيومي فؤاد مع العائلة وصور نادرة للبدايات
في عيد ميلاده.. بيومي فؤاد مع العائلة وصور نادرة للبدايات
في عيد ميلاده.. بيومي فؤاد مع العائلة وصور نادرة للبدايات
في عيد ميلاده.. بيومي فؤاد مع العائلة وصور نادرة للبدايات
في عيد ميلاده.. بيومي فؤاد مع العائلة وصور نادرة للبدايات
في عيد ميلاده.. بيومي فؤاد مع العائلة وصور نادرة للبدايات
في عيد ميلاده.. بيومي فؤاد مع العائلة وصور نادرة للبدايات
في عيد ميلاده.. بيومي فؤاد مع العائلة وصور نادرة للبدايات
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