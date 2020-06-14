AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بيومي فؤاد: أولادي بيتعلموا بالمعهد العالي للسينما من أجل الفن

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:02 ص
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
Advertisements
عمر صبحي
كشف الفنان بيومي فؤاد عما يفعله أولاده في مجال الفن، من خلال لقائه في برنامج "it بالعربي".


وقال بيومي فؤاد من خلال اللقاء: نور بنتي الكبيرة في ثالثة "مونتاج" بالمعهد العالي للسينما، ومحمد الأصغر منها بسنة ونص معها، والثانية "إخراج" بالمعهد العالي للسينما وذلك برغبتهم، ولكن نور كانت نفسها تخش قسم تصوير ولكونها بنت نصحوها ناس زملائي بلاش تصوير عشان انتي بنت هتسهري هتتأخري.


وانتهى الكاتب والسيناريست بدر نور، من كتابة مسلسله الجديد "المؤسسة"، والمقرر بدء تصويره عقب نهاية الصيف الحالي، استعدادا لخوضه ماراثون رمضان المقبل 2021.


المسلسل سيقوم ببطولته كل من الفنان القدير بيومي فؤاد والفنان الشاب عمرو وهبة، ومن إخراج أحمد الجارحي.


يذكر أن آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد مسلسل "رجالة البيت"،تم عرضه في شهر رمضان الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيومى فؤاد: أستغل فترة الحظر في القراءة والجلوس مع أولادي.. فيديو

المؤسسة مسلسل رمضاني جديد من بطولة بيومي فؤاد

ملامح دراما رمضان 2021.. كريم عبد العزيز بطل الاختيار 2.. ومنى زكى وأحمد مكى ومصطفى شعبان أبرز العائدين

ترشيحاتنا

الاخوان ركزوا في جمع الغنائم.. أحمد موسى: هشام قنديل سلم وثائق خطيرة لإثيوبيا

صرف العلاوات الخمسة أول يوليو..وزيرة التضامن: فتح الحضانات المتخصصة لمرضى التوحد والمعاقين فقط

مدير مستشفى حميات إمبابة يكشف عن تأثير فيروس كورونا على الكبد

هل من مزيد.. شاهد رسالة شريهان لـ آمال ماهر بعد حفلتها أمام الأهرامات

أستاذ باطنة بقصر العيني: 90% من حالات كورونا خفيفة جدا.. فيديو

قطيعة الوالدين في الوسط الفني.. ابنة أحمد الفيشاوي الأبرز.. وآخر ضرب أمه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير فشار بالشوكولاتة والكراميل

طريقة تحضير سلطة الجمبرى بالنودلز .. فيديو

شاهد .. إصابات واعتقالات في مظاهرات ضد إسقاط التماثيل العنصرية في لندن.. صور