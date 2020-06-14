بيومي فؤاد: أولادي بيتعلموا بالمعهد العالي للسينما من أجل الفن

كشف الفنان بيومي فؤاد عما يفعله أولاده في مجال الفن، من خلال لقائه في برنامج "it بالعربي".









وقال بيومي فؤاد من خلال اللقاء: نور بنتي الكبيرة في ثالثة "مونتاج" بالمعهد العالي للسينما، ومحمد الأصغر منها بسنة ونص معها، والثانية "إخراج" بالمعهد العالي للسينما وذلك برغبتهم، ولكن نور كانت نفسها تخش قسم تصوير ولكونها بنت نصحوها ناس زملائي بلاش تصوير عشان انتي بنت هتسهري هتتأخري.









و انتهى الكاتب والسيناريست بدر نور، من كتابة مسلسله الجديد "المؤسسة"، والمقرر بدء تصويره عقب نهاية الصيف الحالي، استعدادا لخوضه ماراثون رمضان المقبل 2021.









المسلسل سيقوم ببطولته كل من الفنان القدير بيومي فؤاد والفنان الشاب عمرو وهبة، ومن إخراج أحمد الجارحي.









يذكر أن آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد مسلسل "رجالة البيت"،تم عرضه في شهر رمضان الماضي.