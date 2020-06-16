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فن

في عيد ميلاد بيومي فؤاد..تعرف على عمره الحقيقي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 10:45 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يحتقل اليوم النجم بيومي فؤاد بعيد ميلاده الـ55 من مواليد 16 يونيو 1965.

 تخرج بيومي فؤاد من كلية الفنون الجميلة في جامعة حلوان، وكان مشتركا في فرقة أتيليه المسرح. كما تخرج ضمن الدفعة الأولى لمركز الإبداع الفني، قسم الإخراج.

 قام بالعمل في مجال الإعلانات في البداية. وبدأ العمل سينمائيًا بأدوار صغيرة في أفلام، مثل بدل فاقد، إحكي يا شهرزاد عام 2009، 678 عام 2010 وأسماء عام 2011. بالإضافة إلى أعمال تلفازية، مثل أبواب الخوف عام 2011، رقم مجهول عام 2012، اسم مؤقت عام 2013.


 زادت شهرة بيومي فؤاد  مع مشاركته في مسلسل الكبير قوي بأجزائه الخمسة. في عام 2013 شارك في مسلسل موجة حارة. يعد بيومي فؤاد من أشهر من أدى دور الطبيب في السينما المصرية

كما أنه اشترك في العديد من المسلسلات خاصة أعوام 2015، 2016، 2017 جعلته يلقب بـ"جوكر الدراما المصرية".



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