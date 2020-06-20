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رياضة

محمد صلاح ينشر صورا من تدريباته مع ليفربول.. شاهد

السبت 20/يونيو/2020 - 12:33 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد بدران

شارك محمد صلاح، جناح نادي ليفربول، بصور له، عبر حسابه على موقع "انستجرام" من تدريباته مع فريقه، استعدادًا لمباراة فريقه أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول جاهزية جميع لاعبيه لمباراة إيفرتون بما فيهم صلاح، بعد وجود شكوك حول إمكانية لحاقه بالمباراة.

ويستأنف ليفربول مبارياته في بطولة الدوري الإنجليزي يوم الأحد القادم، بمواجهة نادي إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر البريميرليج.

وعادت فرق البريميرليج للتدريبات تمهيدا لاستئناف الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو المقبل، بعد تجميدها لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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