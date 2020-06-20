تفاصيل لقاء مسئول تركي وقيادات إرهابية في ليبيا

كشفت مصادر أمنية ليبية، اليوم السبت، عن تفاصيل لقاء مسئول تركي رفيع المستوى وقيادات لمليشيات إرهابية تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في العاصمة طرابلس.





وقالت المصادر في تصريحات لشبكة "إرم نيوز" الإماراتية: "شخصية قيادية في شركة صادات الأمنية التركية اجتمعت مع مندوب وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا في فيلا بمنطقة النوفليين بالعاصمة الليبية طرابلس".





وأضافت: " الاجتماع شمل أيضا قياديين من المرتزقة السوريين من بينهم قياديان أحدهما يدعى سيَّاف والآخر الحكيمي، واللذين يمثلان مجموعة من المرتزقة في محاور طرابلس والذين تم نقلهم الى معسكر حمزة واليرموك".





وبحسب المصادر فإن أهم ما تم نقاشه في الاجتماع هو أن تكون التعليمات لعناصر المرتزقة مباشرة من مندوب رئيس المخابرات هكان فيدان وأن لا تكون لقيادات الوفاق أي سيطرة عليهم.



