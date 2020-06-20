قصي خولي يحتفل بانتهاء تصوير مسلسله الجديد..فيديو





وعلق قصي خولي على الفيديو قائلا :" الحمدلله خلصنا بالسلامة .. الله ولي التوفيق".





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ويشارك قصي خولي في بطولة المسلسل بجانب الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل " خمسة ونص" الذي عرض في الموسم الرمضاني 2019.



