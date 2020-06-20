قصي خولي يحتفل بانتهاء تصوير مسلسله الجديد..فيديو

نشر الفنان السوري قصي خولي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو له أثناء احتفاله بانتهاء تصوير مسلسله الجديد.
وعلق قصي خولي على الفيديو قائلا :" الحمدلله خلصنا بالسلامة .. الله ولي التوفيق".
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ويشارك قصي خولي في بطولة المسلسل بجانب الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل " خمسة ونص" الذي عرض في الموسم الرمضاني 2019.
وكان من المقرر عرض مسلسل قصي خولي ونادين نجيم في رمضان 2020 الا انه خرج من السباق بسبب توقف التصوير في لبنان جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.