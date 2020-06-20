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تعليم

نقيب المعلمين يوجه رسالة للمشاركين فى مراقبة وتصحيح امتحانات الثانوية العامة

السبت 20/يونيو/2020 - 12:38 م
نقيب المعلمين
نقيب المعلمين
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ياســـمين بدوي
وجه خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رسالة للمعلمين المشاركين فى أعمال التصحيح والمراقبة والإدارة بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.


وقال نقيب النقابة العامة للمهن التعليمية، في بيان رسمي له، إن المعلم هو نبراس العلم وعليه مسئولية كبيرة فى نهضة بلادنا الحبيبة، بجهود مخلصة تضع نصب أعينها بناء المجتمع، وحماية راية الوطن عالية خفاقة.


وأضاف: "إننا لن ننجح إلا إذا تضافرت الجهود المخلصة، وكلنا شركاء في سفينة الوطن، والمعلم مثل الطبيب والجندى على كاهله مسئولية عظيمة في تحقيق السلامة والأمان لوطننا الغالى مصر، وحانت لحظة المسئولية بتنفيذ الاستحقاق الهام بتطبيق امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية فى ظل جائحة كورونا وضرورة التواجد فى اللجان الامتحانية كمراقبين وملاحظين وداخل كنترولات التصحيح ولجان الإدارة، لما له من ضرورة كبيرة لمستقبل أبنائنا الطلاب، ومسئولية كبيرة يجب أن تتحملوها بكل عزة وفخر، والدولة سخرت كل إمكانياتها لتوفير الاشتراطات الصحية المطلوبة لجميع المشاركين فى الامتحانات معلمين وطلاب".


وأوضح: "أذكركم بأن التعليم رسالة لا مهنة، قوامها الجهود المخلصة، وضعوا نصب أعينكم أن الطلاب الذين يجلسون أمامكم على المقاعد أمانة فى أعناقكم، وهم في المستقبل القريب، سيكملون مسيرة الوطن نحو غد مشرق، فحافظوا عليهم".


وتابع: "أثق بإخلاص المعلمين فى تأدية رسالتهم، ونحن معكم فى النقابة العامة للمعلمين و53 نقابة فرعية و320 لجنة نقابية فى جميع المحافظات فى خدمتكم، مساندين لعملكم، لا منتقدين لجهودكم المخلصة، وأقول لكل أولياء الأمور والطلاب  قدروا جهود المعلمين والمعلمات، وساعدوهم في مهامهم، فكلنا شركاء والجميع مسئول".


كما وجه خلف الزناتى جميع النقابات الفرعية بتوفير وسائل نقل مجانية للمشاركين فى أعمال تصحيح بعيدة عن مقر سكنهم أو فى محافظات غير محافظات الإقامة، وهو ما حدث بالفعل، وأعلنت النقابات الفرعية عبر صفحاتها الإلكترونية مكان التجمع اليومى فى السادسة صباح كل يوم للامتحانات للانطلاق إلى اللجان، مع توفير كمامات ومطهرات.
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