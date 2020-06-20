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برلمان

برلماني: متفائل بعودة السياحة الإيطالية بعد تصريحات العنانى

السبت 20/يونيو/2020 - 02:06 م
كشف كورونا
كشف كورونا
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فريدة محمد - ماجدة بدوى
أكد النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن اهمية تصريحات وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى التى أكد فيها أن هناك اتصالات متبادلة بين القاهرة وروما لاستئناف الرحلات السياحية بين البلدين فى ظل تراجع انتشار وباء كورونا واتجاه غالبية الدول لاستئناف حركة السفر وانه تم تلقى اتصالين هاتفيين وخطابين من اتحاد الغرف السياحية الإيطالي للبدء فى تنظيم رحلات سياحية لبعض المقاصد السياحية المصرية.

وأعرب " المسعود " فى بيان له اصدره اليوم اليوم عن تفاؤله بعودة السياحة الإيطالية لمصر خاصة بعد ان كشف الدكتور خالد العنانى فى تصريحاته عن أن الاتحاد الإيطالي طلب بدء تنظيم رحلات لشرم الشيخ والبحر الأحمر ومطروح خلال شهر يوليو المقبل وأن الجانب الإيطالي ينسق الآن مع اتحاد غرف السياحة المصري.

فى هذا الشأن تجدر الاشارة ان كل من وزيرى السياحة والاثار والطيران المدني قد أعلنا الأحد الماضي عن فتح جميع المطارات المصرية أمام الرحلات الجوية الدولية واستئناف السياحة الأجنبية لثلاث محافظات ساحلية وهى جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وهي المحافظات الأقل من حيث نسب الإصابة بفيروس كورونا.
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