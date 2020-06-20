أبرزهم هدى وصفي ويعقوب الشاروني.. الثقافة تعلن جوائز الدولة التقديرية

بعد التصويت الالكتروني لأعضاء المجلس الاعلى للثقافة أعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أسماء المبدعين الفائزين بجائزة الدولة التقديرية وجاءت النتائج كالتالى :

حيث فاز بالجائزة فى مجال الفنون الدكتورة هدى وصفى ، الدكتور فاروق الجبالى ، وفى مجال الآداب فاز كل من يعقوب الشارونى والدكتور عبد الله التطاوى والكاتب محمد جبريل .

وفى مجال العلوم الاجتماعية فاز كل من السفير الدكتور السيد امين شلبى والدكتور سامى السيد عبد العزيز والدكتور احمد السيد احمد عبد الخالق وحجبت الجائزة الرابعة .

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يتضمن جدول الاعمال التصديق على محضر الاجتماع السابق ، اقرار الهيئات التى لها حق الترشيح لجوائز الدولة وتحديثها ، اقرار اللائحة الداخلية للمجلس الاعلى ، النظر فى مقترح منح جائزتى الدولة التقديرية والتشجيعية لعامين فى عام واحد ، النظر فى منح جوائز الدولة .

يأتى هذا الاجتماع تأكيدا على ما توليه الدولة من اهتمام ورعاية للفنون والآداب٬ واستمرارا لجهودها في إثراء الفكر والوعي والوجدان خاصة خلال أزمة جائحة كوفيد ـ 19 ٬ وتأكيدا علي ما تُمثله جوائز الدولة المصرية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من قيمة أدبية وثقافية كبيرة على مستوى مصر والعالم العربي ٬ وافق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن يعقد المجلس الأعلى للثقافة اجتماعه الرابع والستين المُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام برئاسة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة وبأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وذلك في الثانية عشر ظهر اليوم السبت 20 يونيو 2020 بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.





يأتي انعقاد هذا الاجتماع بدار الأوبرا في إطار مجموعة من الاجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها وزارة الثقافة مُمثلة في المجلس الأعلى للثقافة وبالتنسيق مع دار الأوبرا٬ ضمانا لتحقيق أقصى درجات الوقاية للحضور من أعضاء المجلس في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا بسبب فيروس كورونا. كما أن حضور الاجتماع سيكون قاصرا على أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة والبالغ عددهم 36 عضوا.





وقد اتخذت وزارة الثقافة كافة الاجراءات الاحترازية اللازمه من تعقيم وتدابير وقائية فضلا عن مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي فيما يتعلق بتنظيم جلوس أعضاء المجلس من كافة الاتجاهات.