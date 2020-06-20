AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

أبرزهم هدى وصفي ويعقوب الشاروني.. الثقافة تعلن جوائز الدولة التقديرية

السبت 20/يونيو/2020 - 02:23 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
Advertisements
طارق موسى

بعد التصويت الالكتروني لأعضاء المجلس الاعلى للثقافة أعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أسماء المبدعين الفائزين بجائزة الدولة التقديرية وجاءت النتائج كالتالى :

حيث فاز بالجائزة فى مجال الفنون الدكتورة هدى وصفى ، الدكتور فاروق الجبالى ، وفى مجال الآداب فاز كل من يعقوب الشارونى والدكتور عبد الله التطاوى والكاتب محمد جبريل .

وفى مجال العلوم الاجتماعية فاز كل من السفير الدكتور السيد امين شلبى والدكتور سامى السيد عبد العزيز والدكتور احمد السيد احمد عبد الخالق وحجبت الجائزة الرابعة .

 اقرأ أيضا|| لينين الرملى وجودة عبد الخالق وأحمد مرسي.. إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة

يتضمن جدول الاعمال  التصديق على محضر الاجتماع السابق ، اقرار الهيئات التى لها حق الترشيح لجوائز الدولة وتحديثها ، اقرار اللائحة الداخلية للمجلس الاعلى ، النظر فى مقترح منح جائزتى الدولة التقديرية والتشجيعية لعامين فى عام واحد ، النظر فى منح جوائز الدولة .

 

يأتى هذا الاجتماع تأكيدا على ما توليه الدولة من اهتمام ورعاية للفنون والآداب٬ واستمرارا لجهودها في إثراء الفكر والوعي والوجدان خاصة خلال أزمة جائحة كوفيد ـ 19 ٬ وتأكيدا علي ما تُمثله جوائز الدولة المصرية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من قيمة أدبية وثقافية كبيرة على مستوى مصر والعالم العربي ٬ وافق الدكتور  مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن يعقد المجلس الأعلى للثقافة اجتماعه الرابع والستين المُخصص للتصويت على منح  جوائز الدولة هذا العام برئاسة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة وبأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وذلك في الثانية عشر  ظهر اليوم السبت 20 يونيو  2020 بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.


يأتي  انعقاد هذا الاجتماع  بدار الأوبرا في إطار مجموعة من الاجراءات والتدابير الاحترازية التي  اتخذتها وزارة الثقافة مُمثلة في المجلس الأعلى للثقافة وبالتنسيق مع دار الأوبرا٬ ضمانا لتحقيق أقصى درجات الوقاية للحضور من أعضاء المجلس في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا بسبب فيروس كورونا. كما أن حضور الاجتماع  سيكون قاصرا على أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة والبالغ عددهم 36 عضوا.


وقد اتخذت وزارة الثقافة كافة الاجراءات الاحترازية اللازمه من تعقيم وتدابير وقائية فضلا عن مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي فيما يتعلق بتنظيم جلوس أعضاء المجلس من كافة الاتجاهات.

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإجراءات وقائية.. الأعلى للثقافة يصوت على جوائز الدولة في 20 يونيو

مصريون وعرب.. أسماء المتنافسين على جائزة النيل

مسرح الأوبرا يحتضن التصويت على جوائز الدولة وإعلان الفائزين.. غدًا

اليوم.. التصويت على أسماء المرشحين لجوائز الدولة بالأعلى للثقافة

قبل التصويت.. ننشر أسماء المرشحين لجائزة النيل بالأعلى للثقافة

ننشر أسماء المرشحين لجائزة الدولة التقديرية بالأعلى للثقافة

ترشيحاتنا

خبراء سودانيون: سد النهضة يمثل كارثة على بلادنا وهذه هي الأدلة

4 معلومات عن بوكليت امتحان اللغة العربية المقرر توزيعه على طلاب الثانوية العامة غدا

تفقد المقاتلات الجوية.. 3 رسائل قوية من الرئيس السيسي عن الجيش

أبيض وأزرق ومشجر.. تعرف على موضة ألوان صيف 2020 من وحي النجمات

انخفاض بالأسعار.. ننشر سعر الدواجن والبيض اليوم السبت 20 /6 /2020

واقتربت ساعة التحليق..طائرات مصر تستعد لمعانقة السماء مجددا

AdvertisementS

تفقد المقاتلات الجوية.. 3 رسائل قوية من الرئيس السيسي عن الجيش

لمدة 3 سنوات.. آري بابل يعلن توقيعه لـ الزمالك رسميا

بشرى سارة.. السعودية تعود للحياة الطبيعية وتودع حظر التجول

حيثيات الإدارية العليا لمعاقبة مسئولين رقصوا بالمزمار داخل مستشفى أبو حمص..فيديو

لينين الرملى وجودة عبد الخالق وأحمد مرسي.. إعلان أسماء الفائزين بجوائز النيل

ثلاثة أعراض ثبتت رسميا.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تصرح باستخدام هذه الأدوية لعلاج كورونا

الامتحان بكرة.. التعليم: مفيش تأجيل وهذا هو جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي

أصحاب هذا الهرمون المرتفع بالجسم أكثر عرضة للوفاة بكورونا

الرذاذ أكثر شيوعا.. خبير صيني: لا دليل على انتقال فيروس كورونا عبر تناول الأطعمة الحاملة له

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي للمنطقة الغربية العسكرية

أخبار الرياضة.. فايلر يواصل التلاعب بالأهلي.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب وشوبير.. و4 يوليو انطلاق برنامجه الجديد

السماء تمطر ثعابين.. مسن يتفاجأ بسقوط 3 ثعابين فوق رأسه في الشارع.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال حفل تنصيبه.. رئيس بوروندي يعلن التزامه بتنفيذ وصية الراحل نكورونزايزا

بفستان أبيض.. إيمان العاصى تستعرض جمالها على البحر

بعد تعافيها من كورونا.. إيمان العاصي تنشر صورة من الساحل الشمالي