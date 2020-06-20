AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أساطير الشاشة المصرية.. عادل إمام بصحبة فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولى.. شاهد

السبت 20/يونيو/2020 - 03:31 م
صدى البلد
Advertisements
سيد أحمد
نشر الفنان عادل امام عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة له مع الفنان فؤد المهندس وعبد المنعم مدبولى .

وعلق الزعيم على الصورة بوضع " قلب " وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : اساطير الشاشة المصرية - الله على الجمال ده - ربنا يخليكم لينا 

يذكر أن شارك عادل إمام فى رمضان الماضي بمسلسل "فالنتينو"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور.
View this post on Instagram

❤️

A post shared by Adel Emam (@adelemam) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صورة نادرة لـ عادل إمام بصحبة أولاده الثلاثة.. شاهد

عادل إمام ينشر صورة جديدة من كواليس مسلسله الرمضانى "فلانتينو"

عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده الـ80 على طريقته الخاصة.. شاهد

منى ممدوح تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده الـ80

زارع البسمة في قلوبنا.. وليد توفيق يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

بهذه الصورة شيري عادل تُهنئ "الزعيم" عادل إمام بعيد ميلاده

ترشيحاتنا

لا نية للتفريط فيه.. مصادر بالأهلي: الجهاز الفني يعول على كهربا الفترة المقبلة

السيسي : الجيش المصري من أقوي جيوش المنطقة ..وقادرون على الدفاع عن أمن مصر

أسامة منير يتعرض لهجوم شرس لتشهيره بعامل دليفري

حيثيات الإدارية العليا لمعاقبة مسئولين رقصوا بالمزمار داخل مستشفى أبو حمص..فيديو

ماذا بعد لجوء مصر إلى مجلس الأمن في أزمة سد النهضة.. اجتماع مرتقب لدراسة الشكوى والقاهرة في حاجة لـ 9 أصوات ضد إثيوبيا.. والفيتو يهدد القرار

ثلاثة أعراض ثبتت رسميا.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تصرح باستخدام هذه الأدوية لعلاج كورونا

AdvertisementS

تفقد المقاتلات الجوية.. 3 رسائل قوية من الرئيس السيسي عن الجيش

بشرى سارة.. السعودية تعود للحياة الطبيعية وتودع حظر التجول

لمدة 3 سنوات.. آري بابل يعلن توقيعه لـ الزمالك رسميا

حيثيات الإدارية العليا لمعاقبة مسئولين رقصوا بالمزمار داخل مستشفى أبو حمص..فيديو

ثلاثة أعراض ثبتت رسميا.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تصرح باستخدام هذه الأدوية لعلاج كورونا

الامتحان بكرة.. التعليم: مفيش تأجيل وهذا هو جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي

ينضم للتدريبات.. الأهلي يصعد الفيراري للفريق الأول

أصحاب هذا الهرمون المرتفع بالجسم أكثر عرضة للوفاة بكورونا

الرذاذ أكثر شيوعا.. خبير صيني: لا دليل على انتقال فيروس كورونا عبر تناول الأطعمة الحاملة له

استدرجها وتعدى عليها جنسيا.. بقال يعتدي على طفلة بالزقازيق

تحت شعار 100 مليون صحة.. هالة زايد: بدء العمل بمبادرة علاج الأمراض المزمنة في 8 محافظات اليوم

شهداء الواجب.. ائتلاف معلمي مصر ينعى 3 من مراقبي امتحانات الثانوية العامة في حادث بالبحر الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: الأطفال الأكبر سنا أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

بوروندى تقهر كورونا.. تنصيب الرئيس الجديد رغم كوفيد 19.. وندايشيميي يؤكد: سنعمل على تعزيز اقتصادنا وضمان العدالة الاجتماعية.. استمرار التعليم الابتدائي المجاني بناءً على توصية نكورونزيزا

بلون شعر جديد.. منة فضالى بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار..شاهد