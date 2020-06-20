أساطير الشاشة المصرية.. عادل إمام بصحبة فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولى.. شاهد

نشر الفنان عادل امام عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورة له مع الفنان فؤد المهندس وعبد المنعم مدبولى .





اساطير الشاشة المصرية - الله على الجمال ده - ربنا يخليكم لينا وعلق الزعيم على الصورة بوضع " قلب " وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :





يذكر أن شارك عادل إمام فى رمضان الماضي بمسلسل "فالنتينو"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور.