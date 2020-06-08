الزعيم يعشق صحافته .. صحفي لبناني يكشف عن رسالة عادل إمام

كشف الإعلامي ربيع هنيدي عن رسالة قدمها له الفنان عادل امام وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا على خاصة الاستورى.





ووجه الزعيم رسالته الى ربيع هنيدى قائلا : إلى صديقي القديم، إلى من عشق فن عادل إمام وكذلك عادل إمام يعشق صحافته، لك كل التحية".





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وتلقى ربيع هنيدى عديد من التعليقات الايجابية على الصورة . واكد متابعيه ان هذا يعد وسام كبير من نجم كبير وزعيم بحق.





يذكر أن الزعيم عادل امام قدم مسلسل "فلانتينو" وذلك فى رمضان الماضى والذى شهد نجاحا كبيرا.





والمسلسل شارك فى بطولته مع عادل امام كل من دلال عبد العزيز وداليا البحيرى وحمدى الميرغنى وتاليف ايمن بهجت قمر واخراج رامى امام.