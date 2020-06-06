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فن

عادل إمام يدعم هدى المفتي على إنستجرام.. شاهد

السبت 06/يونيو/2020 - 09:38 م
عادل امام ، هدى المفتي
عادل امام ، هدى المفتي
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محمد بدران

نشر الفنان الكبير عادل إمام صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من مسلسل فلانتينو".

وظهر عادل امام في صور تجمعه بالفنانة هدى المفتى من كواليس مسلسل فلانتينو الذى عُرص مؤخرا في السباق الرمضانى".

مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

تدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير بـ "فلانتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.

يذكر أن آخر أعمال هدي المفتي في فيلم "بنات ثانوي" ويشارك في البطولة كل من جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنى، مايان السيد، إضافةً إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم.

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