الدوري الألماني.. تشكيل بوروسيا دورتموند و لايبزيج قبل انطلاق المباراة

أعلن لوسيان فافر، المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند الألماني، تشكيل فريقه لمواجهة لايبزيج بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدورى الألماني.
وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي..
حراسة المرمى: رومان بوركي
الدفاع: روفائيل جوريرو – ماتيو موري – ماتس هوميلس – لوكاس بيتشيك
الوسط: موري – أكسل فيتسل – إيمري تشان – جيوڤاني رينا
الهجوم: ثورجان هازارد – ايرلينج هالاند – جوليان براندت
في حين جاء تشكيل لايبزيج
حراسة المرمى: بيتر جولاشي
الدفاع: انخيلينيو – دايوت أوباميكانو – مارسيل هالستنبرج – لوكاس كلوسترمان
الوسط: مارسيل سابيتسر – كيفين كامبل– نوردي ماكيلي
الهجوم: إميل فورسبرج – تيمو فيرنر – باتريك شيك
وتعد المباراة مهمة للفريق في صراع حسم المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة بعدما حسم بايرن ميونخ البطولة في الجولة الماضية .
ويحتل فريق بوروسيا دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب الدورى الألماني برصيد 66 نقطة بينما جاء لايبزيج في المركز الثالث برصيد 63 نقطة .